Потрапити до старенької медики змогли за допомогою рятувальників

5 грудня о 14:51 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Червоноармійській знаходиться хвора жінка, яка не в змозі самостійно відкрити вхідні двері.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця події бійці служби «101» за допомогою трьохколінної драбини піднялись на другий поверх, через балкон потрапили у квартиру та відкрили вхідні двері.

78-річну потерпілу було передано працівникам швидкої медичної допомоги, які і доставили її в лікарню.