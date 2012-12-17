До нових снігопадів треба встигнути розчистити все місто

За прогнозами синоптиків, цього тижня у Вінниці знову очікується сніг. Ситуація ускладнюється ще й тим, що прогнозується істотне зниження температури повітря. У роботах по ліквідації попередніх снігопадів задіяно всю техніку. З неділі вона вже зробила два повних кола по маршрутах міста, зараз дорожники завершують третє.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За вихідні у Вінниці висота снігового покрову зросла ще на 12 см. Зачищаючи місто від снігу, комунальні служби протягом суботи/неділі використали майже 600 тон протиожеледних матеріалів. Техніка та люди чистили дороги, тротуари та зупинки, вивозили сніг за місто. Частина дорожників допомагала ЖЕКам чистити під’їзні доріжки до контейнерних майданчиків.

У багатоповерховій забудові проблемними залишаються проїзди, куди ЖЕКівці замість міні-тракторів будуть залучати більш «важку» спецтехніку. Через Асоціацію старших по будинках до робіт по очистці дворів висоток залучено близько трьох сотень мешканців. Також сьогодні та завтра дорожникам у наведенні ладу на міських тротуарах знову допомагатимуть МНСники.

17 грудня на ранковій оперативній нараді міський голова Володимир Гройсман акцентував увагу комунальних служб на необхідності завершити всі роботи по очистці міста від снігу, які неможливо було вирішити під час інтенсивних снігопадів.

- Якщо вірити прогнозам на цей тиждень, то знову будуть снігопади, але менші, ніж минулого тижня, какже мер. - Водночас, синоптики кажуть про значне зниження температури повітря. Тому завдання на найближчі два дні – максимально прочистити всі території. І постійно відстежувати температурні режими у закладах соціальної сфери та житловому фонді, а також тиск газу, питання по гарячій воді та електропостачанню.

Підбивати підсумки сьогоднішньої роботи в цілому по місту будуть сьогодні о 17:00 годині на засіданні міського штабу з надзвичайних ситуацій.