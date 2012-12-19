У вогні загинула старенька жінка

18 грудня о 04:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка надійшло повідомлення про те, що у селі Городище сталася пожежа.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники загасили полум’я. Під час пожежі загинула 71-річна власниця, яка задихнулася продуктами горіння. Причиною пожежі орієнтовно стало порушення правил пожежної безпеки при використанні електронагрівальних приладів.

МНС вкотре закликає громадян бути вкрай обережними під час експлуатації електронагрівальних приладів та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.

А сьогодні, 19 грудня о 02:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що у селі Жданівка сталася пожежа у коридорі житлового будинку. Під час пожежі 42-річний господар отримав термічні опіки тіла.

Ймовірною причиною пожежі стала необережність під час паління.