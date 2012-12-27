Святий Миколай переміг Діда Мороза

Біля резиденції вінницького Діда Мороза відбувся незвичний спортивний поєдинок. Змагалися в оригінальні «їстівні» шашки. Стандартне ігрове 64-клітинкове поле виклали з двох видів печива – світлого і темного. А шашки зробили із зефіру двох кольорів.

Не менш цікавими були й постаті суперників. Діду Морозу (знаному вінницькому кавееннику Олександру Шемету) протистояв Святий Миколай (його брат Віктор). Грали, як прийнято казати, на інтерес: переможець партії наступного року урочисто відкриватиме міську новорічну ялинку.

Аби зацікавити глядачів (переважно – юних), новорічні герої перед поєдинком розіграли справжнє шоу, які нерідко можна побачити перед боксерськими титульними боями. Це і «дуель поглядів» (очі в очі), і хизування «чемпіонським поясом», який зняв зі свого костюму Дід Мороз.

Вболівальники розбились на дві приблизно рівні частини. Вони палко підтримували гравців, а ті, у свою чергу, віддавали їм солодкі шашки, які збивали у суперників. Про себе новорічні персонажі також не забували – окрім зефіру під час гри вони пили чай, який принесла Снігуронька. А під кінець партії навіть почали ласувати печивом, через що стандартна шахівниця швидко набула розмірів «міні».

У підсумку переміг Святий Миколай, який, святкуючи, залюбки фотографувався з юними глядачами. До речі, минулого року, коли вперше пройшла зустріч із «солодких» шашок, Дід Мороз також програв – Санта Клаусу.

– У дитинстві ми з братом любили грати у шашки. Але у родинних баталіях перемагав батько – він був кваліфікованим шашкістом, – розповів Олександр Шемет.