Газова колонка вклала сім’ю на лікарняне ліжко

У Вінницькій області в місті Немирові госпіталізовано 4 людини після отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, напередодні о 22:30 у м. Немирів в двоповерховому житловому будинку в квартирі на першому поверсі отруїлися чадним газом 4 людини, які в стані середньої тяжкості були госпіталізовані в реанімаційне відділення міської лікарні.

Інцидент стався через порушення правил експлуатації газової колонки.