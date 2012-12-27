Газова колонка вклала сім’ю на лікарняне ліжко
10:00, 27 грудня 2012Вінниця
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Отруїлись чадним газом
У Вінницькій області в місті Немирові госпіталізовано 4 людини після отруєння чадним газом.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, напередодні о 22:30 у м. Немирів в двоповерховому житловому будинку в квартирі на першому поверсі отруїлися чадним газом 4 людини, які в стані середньої тяжкості були госпіталізовані в реанімаційне відділення міської лікарні.
Інцидент стався через порушення правил експлуатації газової колонки.
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