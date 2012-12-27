Підприємців кличуть позмагатися за 100 тисяч

Консорціум партнерів у складі ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» та ГО «Обласна спілка підприємців «СТІНА» запрошують вінницьких підприємців взяти участь в конкурсі «Розвивай свій бізнес – розвивай громаду».

Організатори вчора, 26 грудня, презентували проект і оголосили старт змагання під час прес-конференції у Вінницькому прес-клубі.

Переможці конкурсу, покликаного підтримати підприємств-початківців , що мають до 10 працівників та стаж діяльності до трьох років), отримають у користування комплекти обладнання на умовах безоплатної позички.

За словами організаторів конкурсу, головними вимогами до конкурсантів є створення нових робочих місць та формування пакету послуг для соціально вразливих груп населення, громадських організацій регіону в межах свого існуючого чи додаткового бізнесу.

Виконавчого директор ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» Олег Левченко наголосив, що «...важливими для цього конкурсу є запропоновані учасниками плани розвитку їхньої діяльності з надання соціальних послуг для вразливих категорій населення та громадських організацій нашого регіону. Кількість та об’єм таких послуг визначаються самими учасниками конкурсу, але надання цих послуг не повинно перешкоджати ефективному веденню їхнього власного бізнесу”.

Учасники конкурсного відбору повинні запропонувати проекти, основними напрямками втілення яких є сфера послуг, ІТ-технології, послуги в галузі харчування, рекламна діяльність тощо.

Проекти-переможці визначатимуться конкурсною комісією у два етапи. Перший етап передбачає відбір ідей, другий етап – відбір бізнес-планів.

За результатами конкурсу буде відібрано від 5 до 10 суб’єктів підприємницької діяльності та малих підприємств, які отримають у користування комплекти обладнання вартістю до 100 тисяч гривень – в рамках запропонованих ними бізнес-планів.

Для участі в проекті «Розвивай свій бізнес – розвивай громаду» слід надсилати заповнену проектну пропозицію (можна завантажити на сайті pard.org.ua) на електронну адресу: info@pard.org.ua, до 09.01.2013 з темою листа: «Розвивай свій бізнес – розвивай громаду».

