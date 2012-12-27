На вінницьких ведмедів напало безсоння

Попри те, що були завірюхи та тріскучі морози, ведмеді у вінницькому зоопарку не сплять. Замість смоктати лапу - їдять солодощі та веселяться. Фахівці кажуть: хижаків не влаштовують кліматичні умови. Ходять напівсонні, але в зимову сплячку не впадають, - повідомляють «Подробиці».

Гімалайське подружжя Ласунка та Малюк бавиться, снідає фруктами та збиває бурульки з клітки. Попри глибоку зиму, пара навіть не думає засинати. Безсоння в них через погодні умови.

Як повідомила директор Подільського зоопарку Надія Сук, ведмеді не сплять, передусім, через наші кліматичні умови: їм треба, щоб був «великий мінус» і глибокі сніги.

Раптове безсоння клишоногих занепокоїло ветеринарів. Пояснюють: сон для ведмедя - це здоров'я. Аби підтримати імунітет тварин, склали зимове меню, - клишоногим додають в їжу більше вітамінізованих кормів .

Заманити ведмедів у барліг зможуть тільки люті морози, констатують вінницькі зоологи. А їх, власне, очікують лише наприкінці зими.