На Вінниччині продали сої на 25% більше, ніж минулоріч

У Вінницькій області реалізація зернових і зернобобових культур в січні-листопаді 2012 року збільшилася на 20,8%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, при збільшенні цін на 13,2%.

Про це повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області.

Зокрема в січні-листопаді аграрними підприємствами Вінницької області було реалізовано 2193000 тонн зернових і зернобобових культур, що на 20,8% або на 0378000 тонн більше показника минулого року. Середня ціна, за якою проводилася реалізація, становила 1,542 тис. грн за тонну і це на 13,2% або на 0,18 тис. грн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В тому числі, за звітний період було реалізовано 1092000 тонн пшениці, що на 20,3% більше торішнього при ціні реалізації 1,565 тис. грн за тонну (більше на 16,5% аналогічного періоду 2011 року); кукурудзи реалізовано 827,2 тис . тонн, що на 26,6% більше минулорічного при ціні реалізації 1,469 тис. грн за тонну (більше на 11,3%). Реалізація ячменю зросла на 10,6% - до 239,2 тис. тонн, ціна реалізації становила 1,584 тис. грн за тонну, що на 11,1% більше від минулорічного, реалізація жита збільшилася на 1,8% - до 6,7 тис . тонн при ціні реалізації 1,355 тис. грн за тонну, що вище торішньої ціни на 6,3%.

Крім того, в січні-листопаді 2012 року аграрії Вінницької області реалізували 237,88 тис. тонн насіння соняшнику, що на 42,6% більше аналогічного періоду 2011 року при цьому середня ціна реалізації збільшилася на 8,2% - до 3,499 тис. грн за тонну.

Також було реалізовано 111,115 тис. тонн сої, що на 25% більше торішнього при ціні реалізації 3,213 тис. грн за тонну, що на 14% більше аналогічного показника 2011 року.