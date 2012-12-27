У дитсадку над актовою залою завалився дах

27 грудня в м. Вінниця у дошкільному навчальному закладі № 51 "Колосок" зруйнувалась покрівля, яка не витримала нагромадження снігу. На щастя, ніхто не постраждав.

Завідуюча дошкільним навчальним закладом № 51 Ванда Харматова розповіла кореспонденту Вінниці.Інфо, що під важкістю снігу обірвало козирок, який потягнув за собою дах.

- Наш дитсадок побудований 37 років тому, покрівля відповідно такого ж віку. Ми проводили 4 грудня обстеження, коли почався сніг, яким підтверджено, що крокви, дошки перекриття були в нормальному стані, але вони не витримали ваги снігу. Проте на функціонування закладу обвал даху не вплинув ніяк. Справа в тому що під шиферною покрівлею, будівля накрита руберойдом, тому в нас навіть не затекла стеля, - повідомила Ванда Харматова.

Загалом зруйновано 40 кв м даху, під яким знаходиться приміщення музичної зали.

Наразі працівники ТОВ «МУР» проводять назовні ремонтні роботи, а діти продовжують займатись в музичному залі, стоїть ялинка, дитсадок працює в звичному режимі.

Довідка.

Дошкільний заклад № 51 загального розвитку дітей розпочав свою діяльність з вересня 1974 року. В дитсадку дві групи раннього віку та шість дошкільного віку. Заклад розрахований на 165 дітей.