На трасі врятували чотирьох молдован

27 грудня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №7 смт Літин надійшло повідомлення про те, що на автошляху Хмільник–Жмеринка в районі села Бірків вийшов з ладу легковий автомобіль «Wolswagen passat».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Крім водія, в автомобілі перебувало ще троє осіб: чоловік та двоє юнаків 1996 та 1991 року народження, усі громадяни республіки Молдова.

Рятувальниками було відбуксировано легковик до районного центру. Водій та пасажири автомобіля на час ремонту були розміщені в одному з готелів.





