Вінничанам повернули 10 млн. гривень заборгованої зарплати

За 11 місяців 2012 року державними інспекторами праці Територіальної державної інспекції з питань праці у Вінницькій області проведено 192 перевірки на 129 підприємствах-боржниках та у фізичних осіб підприємців-боржників із виплати заробітної плати.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

За результатами перевірок підприємств-боржників державними інспекторами праці складено та передано до суду 115 протоколів про адміністративні правопорушення, винесено 41 постанову за невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці України.

До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 114 посадових осіб підприємств-боржників. Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить 80,7 тис. гривень.

У ході перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної плати внесено 52 подання власникам про притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності, а також 31 матеріал перевірок передано до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення порушників трудового законодавства до кримінальної відповідальності.

На вимоги державних інспекторів праці підприємства-боржники погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 9,8 млн. грн., тобто підприємства повністю чи частково розрахувалися з 5,3 тис. працівниками.

