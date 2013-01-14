65-річна жінка намагалась передати в’язням мобілки

До Вінницької аиправної колонії №86 ув’язненим намагались передати мобільні телефонии.

Про це повідомляє головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Згідно з повідомленням, 10 січня 2013 року на короткострокове побачення до товариша свого сина, який відбуває покарання, прибула громадянка.

Спілкуючись із 37-річним засудженим, який відбуває покарання за грабіж, 65-річна жінка дістала з куртки два поліетиленових пакунки і намагалась їх йому передати.

Проте пильність молодших інспекторів відділу нагляду і безпеки виправної колонії попередили спробу передачі заборонених предметів, які були всередині пакунків.

Чотири мобільних телефони, а саме таким був вміст згортків, були вилучені.

За даним фактом були складені відповідні матеріали та направлені до Староміського районного суду міста Вінниці для вирішення питання у судовому порядку щодо притягнення до адміністративної відповідальності вищезазначеної громадянки згідно з ознаками статті 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Засуджений, який прагнув будь-що отримати мобільні телефони, буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності правами начальника виправного закладу.