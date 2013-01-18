З початку року сталося 67 пожеж і загинуло 7 людей

Із настанням холодної погоди кожен з нас прагне зігрітися в теплі своєї домівки. Проте, використовуючи різного роду опалювальні прилади, мало хто замислюється про небезпеку, яка може виникнути при їх неправильній експлуатації.

Про це поваідомляє Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області

Так, за 15 днів поточного року сталося 67 пожеж, що на 22,2 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. На пожежах загинуло 7 осіб. Більшість пожеж виникло у житловому секторі.

Переймаючись за життя кожного громадянина, Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області звертається із проханням дотримуватися правил пожежної безпеки:

Під час використання електрообігрівальних приладів не забувайте:

- електронагрівачі повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення;

- прилади повинні встановлюватись на негорючій основі, а температура зовнішньої поверхні у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 85 градусів за Цельсієм (терморегулятор повинен бути відрегульований);

- відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 25 см;

- нові підключення різних струмоприймачів необхідно проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі;

Заборонено:

- встановлювати обігрівачі близько до душу, ванни;

- класти кабель живлення на нагріті частини приладу;

- встановлювати електронагрівальні прилади безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей;

- встановлювати саморобні плавкі вставки в апаратах захисту від коротких замикань.

Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

- залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

- користуватися печами й осередками вогню, які мають тріщини;

- розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника;

- здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника.

Шановні громадяни, відповідальніше ставтеся до питань безпеки, зверніть увагу на справність електропроводки, побутових електроприладів, обігрівачів, пічного опалення.

Дотримуйтеся елементарних вимог безпеки, адже трагедії краще запобігти!