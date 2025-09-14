Келлог зазначив, що Україна має значно кращу внутрішню стійкість і міжнародну підтримку.

Без підтримки з боку Китаю Росія не змогла б воювати, а Україна вистоїть і уникне "в’єтнамського сценарію".

Таку думку висловив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, передає РБК-Україна. Він впевнений, що незважаючи на тривалу війну, Україна здатна зберегти незалежність і протистояти Росії.

"Я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не збивалися в купку, а гордо співали національний гімн. Це неповторно і свідчить про те, що Україна не може зникнути як держава", - висловив переконання спецпредставник.

Заяви Келлога про війну в Україні

Вчора в Україну прибув спецпредставник США Кіт Келлог. Проте цілі візиту спецпредставника президента США в Україну невідомі.

Перебуваючи у Києві він заявив, що Україна стала світовим лідером у технологіях безпілотників і значно випередила США у цій сфері.

"Ми відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має свої головні активи. Колись це була артилерія, колись авіаносці, а зараз це дрони", – сказав генерал.

