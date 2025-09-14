Цей комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту ВМФ Росії.

У ніч проти 11 вересня Військово-морські сили Збройних сил України вразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту ВМФ Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що комунікаційний вузол розташований на території 184 науково-дослідної експериментальної бази "Севастополь". Він забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Нагадаємо, що раніше дрони Служби безпеки України пошкодили в порту Приморськ два танкери Kusto та Cai Yun, які належать до тіньового флоту РФ. Унаслідок атаки українських дронів відвантаження нафти припинено. Джерело УНІАН в СБУ розповіло, що щоденні втрати російського бюджету від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко пізніше заявив, що 12 вересня під атаку потрапили 3 танкери, які перебували біля причалів порту Приморськ. За його словами, пошкодження не були критичними.

Українські дрони вдарили по російській Уфі - що відомо

Раніше стало відомо, що 12 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело операцію, під час якої було вражено НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці республіки Башкортостан - місті Уфа. Як повідомили УНІАН джерела в ГУР, після прильоту дронів на території підприємства прогриміли потужні вибухи і почалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, внаслідок вибухів вакуумна колона первинної переробки нафти зазнала значних пошкоджень.

