Очільниця МЗС країни закликає якомога швидше запровадити нові санкції проти Росії.

Румунія засуджує поведінку Росії у зв'язку з порушенням повітряного простору країни російським безпілотником. Про це на своїй сторінці в соцмережі X написала міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, яка нагадала, що румунські військово-повітряні сили перехопили російський дрон, який порушив національний повітряний простір країни поблизу Дунаю.

Вона зауважила, що два літаки F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він через 50 хвилин не покинув повітряний простір Румунії, не спричинивши жодної шкоди чи жертв. Водночас два союзні німецькі Eurofighter також були в повітрі, спостерігаючи за ситуацією.

За словами міністерки, населення Румунії не було в небезпеці, але такі дії Росії є "неприйнятними та безрозсудними".

"Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки", - наголосила вона.

Цою підкреслила, що вони постійно контактують зі своїми партнерами та союзниками з Європейського Союзу та НАТО "щодо провокацій Росії, включно з цією останньою".

"Ми маємо ефективно збільшити ціну відверто незаконних та провокаційних дій Росії, швидко прийнявши 19-й пакет санкцій та повний спектр заходів у рамках операції НАТО "Східний вартовий", - написала вона.

Представниця уряду також повідомила, що порушить питання щодо дій Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.

Румунія та Польща піднімали винищувачі в повітря через російські дрони - що відомо

Як повідомлялося, 13 вересня Польща знову підіймала в повітря винищувачі через загрозу вторгнення російських дронів. Водночас на півночі Румунії було оголошено тривогу через загрозу падіння уламків дронів Росії.

Видання Antena 3 CNN повідомило, що румунські винищувачі "перехопили російський безпілотник" над територією Румунії і "почали його переслідувати". Утім, у міністерстві оборони країни зазначили, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами Румунії та не становив безпосередньої загрози безпеці населення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та перебував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

