Удар завдали Сили безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій.

Українські дрони в ніч проти 14 вересня атакували Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що Киришський НПЗ входить до п'ятірки російських підприємств за обсягом виробництва високооктанових бензинів та інших видів палива. За словами "Мадяра", там щорічно переробляють близько 20 млн тонн нафти.

У Силах безпілотних систем ЗСУ додали, що удару завдали СБС спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій. Киришський НПЗ розташований на відстані понад 800 км від державного кордону України.

""Киришинефтеоргсинтез" є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу", - йдеться в повідомленні.

У Силах безпілотних систем ЗСУ поділилися, що це підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів. Також цей НПЗ безпосередньо бере участь у забезпеченні нафтопродуктами російської армії. Цю інформацію підтверджує і Генштаб ЗСУ.

За попередніми даними, внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Удар по Киришському НПЗ - що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня було завдано удару по Киришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області РФ. Підприємство було атаковано безпілотниками.

Влада Ленінградської області підтвердила цю атаку. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, в районі міста Кириші збито три безпілотники.

На території НПЗ сталася пожежа. Дрозденко заявив, що причиною стало падіння уламків БПЛА.

