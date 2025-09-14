Тільки ячна крупа зросла в ціні майже на 40 відсотків за рік.

За останній рік в Україні помітно подорожчали всі види круп. Найбільше зросли в ціні ячні - одразу на 37,8%, а також гречка - на 19,1%. Найскромніше зростання показало пшоно - всього 9,1%, заявив економіст Олег Пендзин у коментарі для "РБК-Україна". Експерт також розповів, чого очікувати протягом осені.

Осінній прогноз цін на крупи

Вартість круп, за його словами, формуватиметься під впливом загальної інфляції в країні, витрат на логістику і, насамперед, урожаю зернових. Зараз в Україні ще триває кампанія зі збору нового врожаю.

Експерт зазначає, що ситуація із зерновими цього року гірша, ніж минулого. "Урожай гірший, ніж минулорічний. Оскільки зернових буде менше, то ціни на них будуть вищими. Відповідно, ціни на крупи, напевно, підуть угору. У відсотковому розмірі поки що важко сказати наскільки", - наголосив він.

Зміна цін на крупи протягом року

Із серпня 2024-го до серпня 2025-го крупи подорожчали в середньому від 9,1% до 37,8% залежно від виду. Ячні, як ми раніше уточнили, подорожчали на 37,5%. Слідом ідуть манні крупи - 29,5%, пшеничні - 21,2%. Найменше зростання цін показала гречана крупа - 19,1%, а також пшоно - 9,1%.

Ситуація з цінами в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на яловичину зростають як на дріжджах. Тільки яловичий фарш, наприклад, подорожчав на 8,7% лише за кілька днів. Вартість коливається в районі 250 гривень за кілограм.

Крім того, ми розповідали, що з полиць українських магазинів зникає вітчизняний сир. Цьому є досить проста причина, про яку докладніше розповів заступник генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі УНІАН.

