Також обмежено рух кількох електричок.

У Фастівському районі Київщини внаслідок надзвичайної подіїі сталося пошкодження залізничної інфраструктури, через що скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА), вибухи, які чули місцеві жителі, не були пов'язані з повітряною атакою росіян.

"Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

В ОВА підкреслили, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.

"Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", - повідомили в ОВА.

Крім того Укрзалізниця запустила тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".

В компанії повідомили, що рух обмежено на ділянках Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.

Тимчасово скасовані такі рейси:

№6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;

№6003 Київ – Козятин;

№6009, №6702 Київ – Миронівка;

№6041 Київ – Васильків-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;

№6540 Фастів – Святошин;

№6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;

№6906 Київ – Ніжин;

№6917 Ніжин – Київ;

№6235 Миронівка – Фастів.

Крім того, обмежено маршрути поїздів:

№895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;

№892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;

№6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.

Аварії на залізниці

7 вересня "Укрзалізниця" підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар вночі.

Компанія тоді попереджала про зміну маршруту низки поїздів.

