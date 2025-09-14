У Фастівському районі Київщини внаслідок надзвичайної подіїі сталося пошкодження залізничної інфраструктури, через що скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.
Як повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА), вибухи, які чули місцеві жителі, не були пов'язані з повітряною атакою росіян.
"Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес", - зазначається у повідомленні.
В ОВА підкреслили, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.
"Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", - повідомили в ОВА.
Крім того Укрзалізниця запустила тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".
В компанії повідомили, що рух обмежено на ділянках Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.
Тимчасово скасовані такі рейси:
- №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;
- №6003 Київ – Козятин;
- №6009, №6702 Київ – Миронівка;
- №6041 Київ – Васильків-Центр;
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;
- №6540 Фастів – Святошин;
- №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;
- №6906 Київ – Ніжин;
- №6917 Ніжин – Київ;
- №6235 Миронівка – Фастів.
Крім того, обмежено маршрути поїздів:
- №895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;
- №892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;
- №6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.
Аварії на залізниці
7 вересня "Укрзалізниця" підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар вночі.
Компанія тоді попереджала про зміну маршруту низки поїздів.