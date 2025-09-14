Крім того, безпілотники знову навідалися на Киришський НПЗ, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Безпілотники завдали удару по Киришському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Ленінградській області.

Влада Ленінградської області підтвердила атаку безпілотників на цей НПЗ. За даними губернатора регіону Олександра Дрозденка, в районі міста Кириші збито три безпілотники.

Він також повідомив, що на території заводу сталася пожежа через падіння уламків БПЛА.

Зазначимо, що Киришський НПЗ - одне з найбільших нафтопереробних підприємств у РФ, його потужність становить близько 21 млн тонн нафти на рік.

Крім цього, у Ленінградській області зійшов із рейок вантажний поїзд. Аварія сталася в Лузькому районі на перегоні Строганове-Мшинська, деталізував Дрозденко. За його словами, з рейок зійшов тепловоз із 15-ма порожніми цистернами.

Через аварію повністю припинено рух поїздів на цьому напрямку, затримано 10 електричок.

За словами Дрозденка, слідчі перевірять версію диверсії, на місці інциденту працюють сапери.

Удари по російських НПЗ

Киришський НПЗ раніше вже зазнавав ударів українських дронів. Так, 8 березня, під ударом безпілотників опинився нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) у Ленінградській області.

НПЗ входить до складу компанії "Сургутнафтогаз". Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів. КИНЕФ є стратегічно важливим підприємством для паливно-енергетичного комплексу РФ.

