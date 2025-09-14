У Defense Express зауважили, що поява БТР-22 навіть настільки близько до території Польщі не є чимось кардинально незвичним.

У місті Гродно, неподалік від якого знаходиться Гожський полігон, було помічено російський бронетранспортер БТР-22, який бере участь у російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025".

Як зазначає військовий портал Defense Express, місцерозташування російського БТР-22, який було помічено на вулиці Кірова, локалізував Telegram-канал Military Journal.

У Defense Express припускають, що росіяни могли навмисно злити фото цього БТР у мережу в рамках негласної кампанії демонстрації сили перед Польщею. Включно із зальотом "Гербер" на територію країни, а також двома пусковими ОТРК "Искандер" у Калінінградській області Росії.

Наголошується, що поява БТР-22 навіть настільки близько до території Польщі не є чимось кардинально незвичним. Утім, все ж йдеться про машину, яка вперше була представлена досить нещодавно - два роки тому, на форумі "Армия-2023".

Як пояснили у Defense Express, БТР-22 - це фактично такий собі "бюджетний "Бумеранг"". Це його неофіційне позначення, адже під час першої демонстрації він фігурував як БТР-82А ("усовершенствованный"). Навіть самі росіяни визнавали, що БТР-22 є проєктом, який відстав на понад 20 років від нинішніх реалій - по суті, в цьому бронетранспортері вони намагалися "переосмислити" проєкт БТР-87.

Водночас у 2023 році БТР-22 показували на виставці із бойовим відділенням БППУ, тоді як заявлялася можливість встановлення на ньому дистанційно керованого бойового модулю "Баллиста" із 30-мм гарматою 2А42, кулеметом ПКТМ та пусковими ПТРК "Конкурс-М".

Зауважується також, що машина отримала масу у 20 тонн та двигун потужністю 330 кінських сил. Крім того, заявлялося, що БТР-22 має можливість долати водні перешкоди.

"І якщо вже ми говоримо про те, що БТР-22 засвітився у Білорусі, то варто згадати, що раніше цього року білоруси через 15 років таки спромоглись прийняти на озброєння власний БТР Volat V-2", - зазначили у виданні.

Як повідомлялося, раніше росіяни влаштували провокацію із використанням двох балістичних ракетних комплексів "Искандер". З’явилося відео, на якому дві пускові установки "Искандер-М" зупинилися на трасі в Калініградській області та розгорнулися у бойове положення просто посеред дороги.

Український OSINT-проєкт "КіберБорошно" визначив, що ці пускові установки було розгорнуто на трасі E28 на північ від населеного пункту Кудрявцево, тобто менше, ніж за 40 км від кордону з Польщею.

Водночас у Defense Express зауважили, що ці установки оснащені ракетою 9М723 із максимальною дальністю пуску у 500 км. Тож з цієї позиції ракета теоретично може покрити більшу частину Польщі, усю Литву та Латвію, а також деякі частини Німеччини, Швеції, Данії та Естонії.

