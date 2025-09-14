Російський президент пов'язав свою політичну спроможність із постійною конфронтацією з Америкою та її союзниками.

Коли російський диктатор Володимир Путін відправив до Польщі щонайменше 19 безпілотників, він дав зрозуміти, що не планує припиняти війну із Заходом найближчим часом.

Як пише Politico, не будучи готовим укласти мирну угоду з Україною під тиском президента США Дональда Трампа, Путін пов'язав своє політичне виживання з тліючим конфліктом зі США та їхніми союзниками.

Критики путінського режиму в РФ кажуть, що він "президент війни" і тому не зацікавлений у її припиненні. А повернення до ролі президента мирного часу було б рівносильно пониженню на посаді.

Видання зазначило, що хоча росіяни потрясли багато живої сили і відчули економічні втрати, з політичного погляду, припинення війни пов'язане з ризиками.

Жорсткий контроль Кремля над ЗМІ дозволить представити мирну угоду більшості росіян як перемогу. Але це не ті, про кого турбуватиметься російський президент.

Однак Путін обіцяв своїм громадянам грандіозну перемогу не тільки над Україною, а й над тим, що Кремль називає "колективним Заходом".

Видання зазначило, що за даними військових аналітиків, відтоді, як у серпні Путін зустрівся з Трампом на Алясці, Москва активізувала свою кампанію гібридної війни проти Європи.

Крім того, у статті, опублікованій за два дні до вторгнення безпілотників у Польщу, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Гельсінкі в плануванні атаки, пригрозивши, що будь-який напад "може призвести до краху фінської державності - раз і назавжди".

Аналітики зазначили, що риторика цієї статті нагадує заяви Кремля перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

Крім цього, як зазначили критики путінського режиму, Москва почала переносити життєво важливі галузі промисловості, зокрема суднобудування, на схід країни, подалі від кордону з НАТО. А також проводить масштабні військові навчання з Білоруссю, зокрема прямо через кордон із Польщею. Тому, як зазначили вони, чого б не домігся Путін в Україні, конфронтація із Заходом, зокрема й вонна, на цьому не закінчиться.

"Неоднозначні сигнали Трампа про його прихильність НАТО і небажання дотримуватися власних обіцянок, коли йдеться про санкції проти Москви, дають Путіну впевненість у тому, що йому це зійде з рук", - написало видання.

Журналісти вважають, що вторгнення, подібні до польського, спрямовані на те, щоб послабити прихильність альянсу до колективної оборони, а невеликі наступи перевіряють готовність НАТО до реагування.

"Поки що реакція Вашингтона підживлює ці побоювання", - зазначили журналісти.

Російські дрони атакували Польщу

У ніч на 10 вересня група з 19 російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі. Сили НАТО збили 4 з них.

Одразу після цього низка європейських політиків висловили свою глибоку стурбованість ситуацією. А Трамп лише на другий день заявив, що це могло бути помилкою.

