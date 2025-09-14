Путін кинув виклик Трампу, посиливши авіаудари по Україні, - WSJ

Цього року Росія значно активізувала безпілотні та ракетні удари по Україні.

Росія значно активізувала удари по Україні відтоді, як президент США Дональд Трамп вступив на посаду, ігноруючи його заклик до миру.

Видання The Wall Street Journal (WSJ) зазначило, що зростання кількості ударів відображає зростання виробництва боєприпасів у Росії і заявлену рішучість російського диктатора Володимира Путіна досягти своєї мети - зломити Україну військовими засобами.

Видання зазначило, що найінтенсивніші бомбардування росіянам українських міст відбулися цього літа. Під час великих атак сотні безпілотників заповнюють небо, деякі з них оточують ціль і кружляють над нею, тоді як хибні цілі сковують українську протиповітряну оборону.

"Хоча рівень перехоплення залишався відносно стабільним, більша кількість запущених безпілотників означала більшу шкоду, навіть якщо більшість із них було збито", - зазначило видання.

Журналісти акцентували, що Росія часто посилювала удари одразу після перемовин або телефонних дзвінків між офіційними особами США, України та Росії.

"Це частина більш масштабної когнітивної війни, метою якої є посіяти розбіжності між США та міжнародними партнерами, подаючи суперечливі сигнали про їхню зацікавленість в укладенні мирної угоди", - прокоментував Деніел Мілі, геополітичний аналітик Інституту вивчення війни.

WSJ зазначає, що атаки знову посилилися після телефонної розмови Трампа і Путіна на початку липня. Росія здійснила, на той момент, наймасштабнішу спільну атаку, запустивши 728 безпілотників і 13 ракет, багато з яких летіли на Київ.

А удар по Києву за кілька днів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, став найсмертоноснішим для столиці під час цієї війни, забравши життя 18 осіб і пошкодивши офіси Британської ради та Представництва Євросоюзу в Україні.

Протягом усієї війни РФ била по українській електромережі. Ці удари частково припинилися після березневих переговорів, на яких Україна погодилася припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі, а Росія скоротила бомбардування енергетичних мереж.

Видання зазначило, що ці удари поновилися влітку, звівши нанівець одну з небагатьох перемог, досягнутих під час переговорів під керівництвом США.

"Росія хоче продемонструвати Україні та Заходу, що у неї є способи ескалації цієї війни", - висловив думку Фабіан Хоффман, експерт з ракет з Університету Осло.

На думку аналітиків, в основі російських повітряних ударів по Україні лежить зростаюча здатність Росії виробляти ударні безпілотники, а не закуповувати їх у Ірану.

Згідно з аналізом Центру інформаційної стійкості, у липні, який став піковим місяцем для безпілотних бомбардувань, Росія запустила по Україні майже 6300 ударних дронів. Для порівняння, у липні 2024 року було запущено 426 таких безпілотників.

WSJ зазначає, що з моменту вступу Трампа на посаду президента мирне населення України пережило три найбільш смертоносні місяці авіанальотів, згідно з даними, зібраними американською некомерційною службою моніторингу Armed Conflict Location and Event Data.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня РФ здійснила масований удар по містах України. У Києві внаслідок влучання горіла будівля Кабінету міністрів.

Портал Defense Express із посиланням на власні джерела писав, що в будівлю уряду влучив не "Шахед", а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" - "Іскандер-К".

