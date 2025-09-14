В ОСУВ "Дніпро" деталізували, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів, ал три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені.

Російські окупанти продовжують робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янськ.

Як йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під вогневим контролем українських захисників.

"Трубопровід не веде безпосередньо у місто", - зазначається у повідомленні.

В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії.

"З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні", - зазначається у повідомленні.

Військові також зазначили, що на підходах до Куп’янська, в районах наслених пунктів Радьківка і Голубівка, військові знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128. Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - підкреслили в ОСУВ "Дніпро".

Ситуація на Куп’янському напрямку

Раніше офіцер ЗСУ Андрій Ткачук повідомляв, що над Куп'янськом існує величезна загроза, оскільки Росія зібрала там значну кількість своїх резервів, щоб намагатися прорватися в місто.

