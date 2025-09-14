У зону надзвичайної ситуації потрапив поїзд 73 "Харків-Перемишль".

Укрзалізниця змінила низку маршрутів поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київської області внаслідок вибухів. "Суспільне" опублікувало кадри з місця події.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що в зону надзвичайної ситуації під Бояркою потрапив поїзд 73 "Харків-Перемишль". Він уже відновив рух.

Зазначається, що багато хто з 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку на поїзді. Ще 21 пасажира було доставлено на Київський вокзал.

"Усіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками посадимо на наступні поїзди до Перемишля", - написав Перцовський.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник запевнив, що вибухи, які могли чути жителі Київської області, не пов'язані з російською повітряною атакою. Він додав, що після вибухів трьом жінкам надали медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес.

Також було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 "Харків-Перемишль" до Києва. Першу частину пасажирів доправлять автобусом, а решту - на поїзді, який вирушив далі за зміненим маршрутом.

"На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд пошкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, проте залізничники прискорюють поїзди і працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", - уточнив Калашник.

Крім того, голова Київської обласної військової адміністрації зазначив, що для запобігання ранковим ускладненням руху на ділянці, де стався вибух, Укрзалізниця організувала тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом сьогоднішнього дня.

Що саме призвело до пошкодження залізничної інфраструктури - не повідомляють.

Які рейси скасували після вибуху

Нагадаємо, що через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київської області тимчасово скасовано деякі рейси. Крім того, Укрзалізниця запустила тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі.

Тимчасово скасовано рейси:

№6001, №6005, №6007 Київ - Фастів;

№6003 Київ - Козятин;

№6009, №6702 Київ - Миронівка;

№6041 Київ - Васильків-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів - Київ;

№6540 Фастів - Святошин;

№6042 і №6046 Васильків-Центр - Київ;

№6906 Київ - Ніжин;

№6917 Ніжин - Київ;

№6235 Миронівка - Фастів.

Обмежено маршрути поїздів:

№895 Конотоп - Фастів курсуватиме лише до Києва;

№892 Фастів - Славутич матиме маршрут Київ - Славутич;

№6004 та №6006 Фастів - Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів - Мотовилівка.

