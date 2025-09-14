Укрзалізниця змінила низку маршрутів поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київської області внаслідок вибухів. "Суспільне" опублікувало кадри з місця події.
Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що в зону надзвичайної ситуації під Бояркою потрапив поїзд 73 "Харків-Перемишль". Він уже відновив рух.
Зазначається, що багато хто з 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку на поїзді. Ще 21 пасажира було доставлено на Київський вокзал.
"Усіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками посадимо на наступні поїзди до Перемишля", - написав Перцовський.
Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник запевнив, що вибухи, які могли чути жителі Київської області, не пов'язані з російською повітряною атакою. Він додав, що після вибухів трьом жінкам надали медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес.
Також було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 "Харків-Перемишль" до Києва. Першу частину пасажирів доправлять автобусом, а решту - на поїзді, який вирушив далі за зміненим маршрутом.
"На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд пошкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, проте залізничники прискорюють поїзди і працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", - уточнив Калашник.
Крім того, голова Київської обласної військової адміністрації зазначив, що для запобігання ранковим ускладненням руху на ділянці, де стався вибух, Укрзалізниця організувала тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом сьогоднішнього дня.
Що саме призвело до пошкодження залізничної інфраструктури - не повідомляють.
Які рейси скасували після вибуху
Нагадаємо, що через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київської області тимчасово скасовано деякі рейси. Крім того, Укрзалізниця запустила тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі.
Тимчасово скасовано рейси:
- №6001, №6005, №6007 Київ - Фастів;
- №6003 Київ - Козятин;
- №6009, №6702 Київ - Миронівка;
- №6041 Київ - Васильків-Центр;
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів - Київ;
- №6540 Фастів - Святошин;
- №6042 і №6046 Васильків-Центр - Київ;
- №6906 Київ - Ніжин;
- №6917 Ніжин - Київ;
- №6235 Миронівка - Фастів.
Обмежено маршрути поїздів:
- №895 Конотоп - Фастів курсуватиме лише до Києва;
- №892 Фастів - Славутич матиме маршрут Київ - Славутич;
- №6004 та №6006 Фастів - Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів - Мотовилівка.