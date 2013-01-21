Калинівські вчителі «розплачуються» за вибори?

«Активні учасники недавнього виборчого процесу - вчителі Калинівського району (Вінницька обл.) були покарані через два місяці, бо не забезпечили необхідний результат для партії влади у ввіреній їм окрузі»,- повідомляє сайт «КОМИНФОРМ-Винница», близький до компартії України.

Згідно з повідомленням, з 24 грудня по 14 січня всі вчителі і технічний персонал шкіл району на період зимових канікул були відправлені у відпустку за свій рахунок. Пояснення від місцевих начальників було стандартним: «У зв'язку з важким економічним станом у державі».

Як стало відомо «КОМИНФОРМ-Винница», з 27 районів області без відпускних залишилися тільки калинівські педагоги. Притому, що зовсім недавно - 10 грудня 2012 р. - Міносвіти розіслало начальникам управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій директивне лист (1 1/9-887) з вельми недвозначно назвою: «Щодо недопущення відправлення у відпустки педагогічних працівників без збереження заробітної плати».

Документ видано «на виконання пункту 7.3 виписки з протоколу 1 92 засідання Кабінету Міністрів України від 28.11.12 для уникнення випадків спроби місцевих органів державної виконавець - виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вирішити проблеми дефіциту своїх бюджетів за рахунок зменшення асигнувань на утримання установ освіти».

«Це колективне божевілля вчителів, - цитує сайт аноніма-педагога з району , - всі заяви на відпустку від різних людей написані під копірку аж до коми, адже зразок документа нам спустили зверху».

У Калинівському районі 38 шкіл, в яких працює 864 педагогічних працівників. Зазначимо, що у відпустку, крім вчителів, був відправлений і весь технічний персонал шкіл за винятком кочегарів. Тобто одночасно на вимушених безкоштовних канікулах виявилося більше 1 тис. чоловік, - запевняє «КОМИНФОРМ».

