Однорічний хлопчик попік обличчя окропом

19 січня о 14:52 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №20 м. Крижопіль від чергового районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до відділення швидкої допомоги надійшов хлопчик, 2012 року народження, з діагнозом «опік окропом обличчя, шиї, грудної клітини, ІІ-ІІІ-А ступеня, площа опіку 10 %».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, опіки дитина отримала, перевернувши на себе гарячий чай, залишений дорослими неподалік малюка.

Потерпілий госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні. Стан дитини середньої важкості.