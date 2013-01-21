Однорічний хлопчик попік обличчя окропом
13:20, 21 січня 2013Вінниця
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Перевернув на себе гарячий чай
19 січня о 14:52 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №20 м. Крижопіль від чергового районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до відділення швидкої допомоги надійшов хлопчик, 2012 року народження, з діагнозом «опік окропом обличчя, шиї, грудної клітини, ІІ-ІІІ-А ступеня, площа опіку 10 %».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, опіки дитина отримала, перевернувши на себе гарячий чай, залишений дорослими неподалік малюка.
Потерпілий госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні. Стан дитини середньої важкості.
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