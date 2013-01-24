Героїв Крут вшанують смолоскипною ходою

У вівторок, 29 січня, о 17.00, у Вінниці перед Баштою у сквері Козицького зберуться учасники смолоскипної ходи пам'яті героїв Крут, повідомляє Zotov-newS.

- Ми знову традиційно зберемось щоб вкотре, смолоскипною ходою, вшанувати загиблих під Крутами студентів, - виголошують організатори. - За мертвих, за живих і ненароджених. Таким як крутянці належать честь та пам'ять, а майбутнє належить нам!

У соціальних мережах, де головним чином анонсується подія, до участі в смолоскипній ході вже зголосилось майже 200 учасників.

Організатори попереджають, що будуть збирати з бажаючих по 2 грн за смолоскипи. Мовляв, це благодійний внесок у розвиток руху національної самосвідомості.

Перед тим вінничан запрошували приносити старий непотрібний одяг, який мав піти на ганчір'я для майбутніх смолоскипів.

- Смолоскипи і хода - правильне поєднання, адже вогонь пов'язує цей світ і потойбічний, - каже один із майбутніх учасників ходи, вінничанин Михайло Згар. - Тому для мене така хода - це гарна нагода символічно нагадати чин юнаків Крут. Під час самої ходи не виникає інших думок, окрім спогадів про ту трагедію та генерація ідей, щоб вона вже не повторилась. Тому і йду.

Нагадаємо, 95 років тому за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, біля станції Крути, три сотні українських студентів стояли на смерть у нерівному бою за свій народ у боротьбі проти окупантів.