11-річна шахістка стала кандидатом у майстри

У приміщенні ДЮСШ № 6 міського спорткомітету протягом 5 днів проходив відкритий чемпіонат Вінниці з класичних шахів. Кожному гравцеві надавали рівно годину на партію.

Разом змагалися і чоловіки, і жінки, і діти. Виступали і шахісти з районів. Всього стартували 55 шахістів.

На старт вийшли міжнародні майстри Микола Боднар (директор МДЮСШ № 6) і Віктор Гудок, майстер ФІДЕ Володимир Вусатюк, досвідчені кандидати у майстри та першорозрядники, а також юні гравці другого розряду.

Грали за швейцарською системою у 9 турів. У турнірі обраховувався всеукраїнський рейтинг. Гостра боротьба точилася до останнього туру.

В підсумку переможцем турніру став Микола Боднар. На 2 місці – 11-річний кандидат у майстри спорту Владислав Лукіянчук. Бронзову медаль здобув ветеран Павло Жмуцький, який нещодавно повернувся у шахи після тривалої перерви.

Особливістю цих змагань став успіх 11-річної чемпіонки України серед дівчат Іри Іщенко, яка спромоглася виконати норматив кандидата у майстри!