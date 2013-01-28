600 літрів неякісного молока везли з села

У Вінницькій області співробітники ветеринарної міліції спільно з працівниками служби ветеринарної медицини вилучили 600 літрів молочної сировини. Продукція перевозилася до пункту прийому молока в автомолокоцистерні без будь-яких супровідних документів.

Про це повідомляє АгроНьюз.

У селі Стратівка Чечельницького району працівники ветміліції зупинили автомолокоцистерну, в якій перевозилося 600 літрів молочної сировини без будь-яких супровідних ветеринарних документів. У салоні автомобіля знаходилася власниця цієї молочної сировини, яку вона зібрала у мешканців одного із сіл району та везла у пункт прийому молока.

Наразі виявлена молокосировина вилучена з обігу до прийняття відповідного рішення Державною протиепізоотичною комісією. Власницю ж молока притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення ветеринарно-санітарних вимог.