Для ліквідації Джуринського отрутомогильника треба 57 мільйонів
09:15, 29 січня 2013Вінниця
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«Зависли» 2100 тонн хімікатів
Протягом року планується остаточно завершити ліквідацію Джуринського отрутомогильника.
Про це йшлося під час чергової апаратної наради у голови облдержадміністрації Івана Мовчана.
З «приводу» джуотнського питання триває листування обласної влади з Міністерсвом охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, йдеться про створення у міністерстві комісії, яка детально розгляне дане питання.
Для завершення ліквідації отрутомогильника потрібно понад 57 млн. грн.
Наразі в отрутосховищі залишилося 2100 тонн хімікатів.
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