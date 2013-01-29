Для ліквідації Джуринського отрутомогильника треба 57 мільйонів

Протягом року планується остаточно завершити ліквідацію Джуринського отрутомогильника.

Про це йшлося під час чергової апаратної наради у голови облдержадміністрації Івана Мовчана.

З «приводу» джуотнського питання триває листування обласної влади з Міністерсвом охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, йдеться про створення у міністерстві комісії, яка детально розгляне дане питання.

Для завершення ліквідації отрутомогильника потрібно понад 57 млн. грн.

Наразі в отрутосховищі залишилося 2100 тонн хімікатів.

