Татусяк «засвітиться» на центральному телебаченні

10:40, 29 січня 2013
Вінниця
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З ідеями реформи самоврядування

Вінницька обласна Рада має намір співпрацювати із Парламентським телеканалом «РАДА» в сфері висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування регіону та життя Вінниччини загалом.

Про це йшла мова під час зустрічі з директором Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради України Василем Климчуком, яка відбулася 25 січня у Вінниці.

– Ми хочемо показати речі, які відбуваються на Вінниччині, іншим регіонам. Бо те, що сьогодні пропагує Татусяк, – особливо в місцевому самоврядуванні, враховуючи іноземний досвід, – не може запропонувати жодна інша область, – прокоментував бажання співпрацювати з Вінниччиною В.Климчук.

Відтак сторони домовилися про підписання угоди про співпрацю між Вінницькою обласною Радою та Дирекцію телерадіопрограм Верховної Ради України. Це буде перша подібна угода між каналом та регіоном.
 

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