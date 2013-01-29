У Вінниці з‘явилось 4 нових будинки

Компанія "Вінницябуд" побудувала житловий комплекс з 4 будинків на 240 квартир у Вінниці.

Про це з посиланням на представника компанії повідомляє ВІННИЦЯ.Інфо.

За його словами, комплекс розташований по вул. Червоних Курсантів, 4a, 4б, 4в і Некрасова, 25а на місці закинутих господарських будівель Вінницької обласної дитячої інфекційної лікарні, являє собою 4 десятиповерхових житлових корпуси по 60 малогабаритних 1 - і 2-кімнатних квартир в кожному.

Представник додав, що в будівництво комплексу загальною площею близько 13 тис. кв. м "Вінніцастрой" інвестував понад 60 млн. гривень.

Довідка

Компанія "Вінницябуд" створена в 1981 році і займається будівництвом житлових будинків і цивільних об'єктів. Компанію контролює її генеральний директор Володимир Гігієнішвілі.

"Вінницябуд" також веде будівництво котеджного мікрорайону "Едем", в якому буде побудовано 24 котеджних 2-поверхових будинки площею від 160 до 300 кв. м кожний.

За оцінками експертів, на частку "Вінницябуд" припадає близько 20% загального обсягу житлового будівництва у Вінниці.

