Дебальцевський котел: військові розвідники вшанували пам'ять загиблих побратимів (відео)

Саме в цей день одна з груп потрапила в засідку: двоє спецпризначенців загинули, четверо опинилися в полоні терористів.

Військові розвідники вшанували пам'ять побратимів, які загинули в Дебальцевському котлі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також13 меморіальних дошок загиблим бійцям АТО з Житомирщини встановили на Тернопільщині (фото)

Військові розвідники третього полку спеціального призначення тоді вивозили поранених - цивільних і військових - і виводили колони основних сил української армії з оточеного Дебальцевого.

Саме в цей день одна з груп потрапила в засідку: двоє спецпризначенців загинули, четверо опинилися в полоні терористів.

Нагадаємо, за даними Міноборони, під час бойових дій в районі Дебальцеве з 15 січня по 18 лютого 2015 загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяті в полон і 18 пропали без вісті. Близько 30% техніки були знищені противником.

Після тривалої оборони Дебальцеве 20 лютого 2015 р. українські військові повністю вийшли з міста, при цьому дані про загиблих в результаті операції з різних джерел відрізнялися. У квітні 2015 р. було розпочато кримінальне провадження для розслідування злочинів, вчинених в ході планування і здійснення операції по відходу частин ЗСУ і Нацгвардії з Дебальцевого.

Нині Дебальцеве контролюють бойовики "ДНР". Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відкрила базу передового патрулювання в Дебальцевому.