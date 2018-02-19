Був сильно п'яний: з'явилися подробиці вбивства військовим товариша за службою на Донбасі

У момент скоєння злочину військовий був п'яний, зазначив військовий прокурор сил АТО.

Військова прокуратура сил АТО має намір у понеділок повідомити про підозру у вчиненні умисного вбивства військовослужбовцю, який застрелив товариша за службою в Мар'їнці.

Про це заявив військовий прокурор сил АТО Олег Цицак, передає "112 Україна".

"З показань свідка ми дізналися, що він був безпосередньо очевидцем цієї події, і військовослужбовець вистрілив в іншого військовослужбовця. Військовослужбовець, який, імовірно, стріляв, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому якісь пояснення почути від нього вчора ми не мали можливості й права. Він свою причетність до цього злочину заперечує, хоча у нас достатньо об'єктивних даних, щоб оголосити сьогодні підозра цього військовослужбовцю. Він спростовує свою участь й пояснює трішки іншу картину, в інтересах слідства я це озвучувати не буду", - пояснив прокурор.

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За його словами, прокуратура вже сьогодні готова затримати стрільця. За фактом злочину проводиться розслідування ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.

Зазначимо, в штабі АТО заявляють, що український військовий застрелив товариша за службою з необережності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що між двома військовослужбовцями частини А-0409 (30-та окрема механізована бригада) в Мар'їнці виникла сварка, під час якої один з них взяв автомат Калашникова і застрелив іншого. Що стало приводом для конфлікту, поки встановлюється. Стріляв затриманий військовослужбовець.