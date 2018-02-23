Держдеп прокоментував загибель на Донбасі 23-річної медсестри і закликав РФ припинити насильство

Медсестра загинула 20 лютого в Луганській області у результаті обстрілу бойовиками медиків медичної роти.

Державний департамент США поінформований про загибель на Донбасі 23-річного українського медика Сабіни Галицької.

Про це у ході брифінгу заявила речниця Держдепу Гедер Науерт, передає Голос Америки.

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"Росія продовжує конфлікт, який уже забрав понад 10 000 життів. Вчора ми отримали повідомлення про вбивство 23-річного українського медика у час, коли вона намагалася допомогти цивільним поблизу лінії конфлікту. Цей інцидент нагадує, що конфлікт у Східній Україні лютує далі. Цивільні та рятувальники щоденно стикаються з реальною небезпекою", - наголосила Науерт.

Гедер Науерт у четвер також наголосила, що саме Росія створила конфлікт на сході України у 2014-му році і продовжує керувати підконтрольними їй силами на Донбасі.

"Росія багато разів продемонструвала, що може покласти кінець насильству, коли забажає. США вчергове закликає Росію наказати своїм ставленикам повністю дотримуватись режиму припинення вогню, відвести сили та важке озброєння зі Східної України та погодитись на активну миротворчу місію ООН", - також заявила Науерт.

Як повідомляв УНІАН, Галицька загинула 20 лютого в Луганській області у результаті обстрілу бойовиками медиків медичної роти. Бойовики відкрили вогонь по медиках, коли ті надавали допомогу цивільному населенню. У загиблої залишилися батьки і брат.

Як відомо, сержант і старша медстестра медичної роти Сабіна Галицька проживала у селі Бастова Рудня, де і навчалася у місцевій школі. Згодом у місті Новоград-Волинському вона закінчила медичний коледж. Після роботи акушеркою у Барашівській лікарні Галицька підписала контракт та служила в ЗСУ за контрактом із квітня 2016 року.