На Житомирщині завтра прощатимуться із загиблою у зоні АТО медсестрою

15:25, 22 лютого 2018
Суспільство
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Бойовики відкрили вогонь по медиках, коли ті надавали допомогу цивільному населенню / фото Житомирська міськрада

Про це УНІАН повідомили у Ємільчинській селищній раді.

Згідно повідомленні, прощання відбудеться завтра, 23 лютого, у селі Бастова Рудня Ємільчинського району Житомирської області.

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Галицька загинула 20 лютого в Луганській області у результаті обстрілу бойовиками медиків медичної роти. Бойовики відкрили вогонь по медиках, коли ті надавали допомогу цивільному населенню.

У  загиблої залишилися батьки і брат.

Як відомо, сержант і старша медстестра медичної роти  Сабіна Галицька проживала у селі Бастова Рудня, де і навчалася у місцевій школі. Згодом у місті Новоград-Волинському вона закінчила медичний коледж. Після роботи акушеркою у Барашівській лікарні Галицька підписала контракт та служила в ЗСУ за контрактом із квітня 2016 року.

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Теги: #в АТО загинула медсестра