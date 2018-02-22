На Житомирщині завтра прощатимуться із загиблою у зоні АТО медсестрою

У загиблої залишилися батьки і брат, медсестра загинула 20 лютого в Луганській області у результаті обстрілу.

На Житомирщині завтра прощатимуться із медсестрою Сабіною Галицькою, загиблою у зоні АТО на Луганщині.

Про це УНІАН повідомили у Ємільчинській селищній раді.

Згідно повідомленні, прощання відбудеться завтра, 23 лютого, у селі Бастова Рудня Ємільчинського району Житомирської області.

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Галицька загинула 20 лютого в Луганській області у результаті обстрілу бойовиками медиків медичної роти. Бойовики відкрили вогонь по медиках, коли ті надавали допомогу цивільному населенню.

У загиблої залишилися батьки і брат.

Як відомо, сержант і старша медстестра медичної роти Сабіна Галицька проживала у селі Бастова Рудня, де і навчалася у місцевій школі. Згодом у місті Новоград-Волинському вона закінчила медичний коледж. Після роботи акушеркою у Барашівській лікарні Галицька підписала контракт та служила в ЗСУ за контрактом із квітня 2016 року.