Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ, який помітив гаубиці - звіт

Безпілотник зафіксував розміщення чотирьох 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика".

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що на окупованих територіях в Донецькій області здійснено обстріл безпілотника СММ, який помітив розміщення чотирьох гаубиць біля окупованого села Сарабаш.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 25 лютого до 19:30 26 лютого, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожБойовики заховали на Донбасі щонайменше 46 танків - ОБСЄЗокрема, сказано, що безпілотний літальний міні-апарат СММ був обстріляний зі стрілецької зброї.

"Розміщуючись на південний захід від села Сарабаш (непідконтрольне уряду України, колишня назва Комунарівка, за 26 км на південь від Донецька) під час здійснення польоту безпілотника, СММ чула 18 пострілів зі стрілецької зброї на відстані 1,5 км на північ у районі, у якому безпілотник пролітав над західною околицею села Сарабаш", - йдеться в звіті.

У цьому зв'язку зазначається, що за оцінкою СММ, вогонь був спрямований на безпілотник, але апарат вдалося безпечно приземлити на землю.

"Безпілотний літальний міні-апарат у цьому районі помітив чотири самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм)", - заявили спостерігачі.

Нагадаємо, раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявили, що зафіксували на окупованій території Донецької області розміщення семи зенітних ракетних комплексів типу 9К35 «Стрела-10», що є порушенням Мінських угод.