ОБСЄ зафіксувала на окупованій території Донеччини зенітні ракетні комплекси

Також було зафіксовано розміщення чотирьох "Градів".

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували на окупованій території Донецької області розміщення семи зенітних ракетних комплексів типу 9К35 «Стрела-10», що є порушенням Мінських угод.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 5 лютого до 19:30 6 лютого, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

Зазначається, що СММ продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Комплексом заходів із виконання Мінських угод і доповненням до нього про відведення озброєння калібром до 100мм, а також Мінським меморандумом.

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«5 лютого в непідконтрольних урядові (України) районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 7 зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стрела-10»), які стояли на північній околиці Макіївки (12 км на північний схід від Донецька), що є порушенням визначених координат для відведення», - йдеться у звіті.

Крім того, 6 лютого спостерігачі зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька). Також, йдеться у звіті, за межами визначених місць для зберігання відведеного озброєння в непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 10 танків (Т-72) неподалік Тернового (57 км на схід від Луганська), 2 танки (Т-64 і Т-72) поблизу Мирного, 2 танки (Т-64) біля Успенки (23 км на південний захід від Луганська) і 3 танки (Т-64) поблизу Круглика (31 км на південний захід від Луганська).

Водночас місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні від 16 жовтня 2015 року щодо ефективного моніторингу і верифікації відведення важкого озброєння, яке СММ адресувала підписантам Комплексу заходів із виконання Мінських угод.

«У непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 6 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) і відзначили там відсутність 1 буксируваної гаубиці (2А65) та 2 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм)», - йдеться у звіті.