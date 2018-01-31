На переговорах у Мінську підтвердили бажання тиші на Донбасі - Сайдик

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ), посол Мартін Сайдік заявляє, що учасники робочої підгрупи з питань безпеки знову висловили відданість дотриманню всеосяжного і стійкого режиму припинення вогню на Донбасі. Про це він сказав у Мінську за підсумками сьогоднішніх переговорів ТКГ, повідомляє сайт ОБСЄ.

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Зокрема, він зазначив: "За останні тижні кількість порушень режиму припинення вогню залишалося на нижчому рівні порівняно з ситуацією до відновлення перемир'я з нагоди різдвяних та новорічних свят наприкінці минулого року. Однак останнім часом кількість порушень дещо збільшилася".

У зв'язку з цим спецпредставник ОБСЄ поінформував, що забезпечення подальшого дотримання режиму припинення вогню стало головною темою відеоконференції робочої підгрупи з безпеки, яка відбулася 29 січня.

"Керуючись заявою ТКГ від 20 грудня минулого року, учасники робочої групи повторно підтвердили відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому режиму припинення вогню. При цьому вони ще раз наголосили "на необхідності віддання та дотримання відповідних наказів, включаючи необхідність дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню", - заявив Сайдік.

Як зазначив посол, учасники підгрупи також обговорили питання, пов'язані з розведенням сил і засобів, відведенням важкого озброєння і розмінуванням. Також було обговорено питання необхідності ремонту ключових об'єктів цивільної інфраструктури та очищення підходів до пунктів пропуску від мін і рослинності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що українська сторона на переговорах в Мінську наголосила на порушенні Росією як стороною конфлікту узгодженого «різдвяного перемир'я» на Донбасі.

20 грудня в Мінську на засіданні ТКГ було досягнуто домовленості про встановлення новорічно-різдвяного перемир'я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушують домовленості.