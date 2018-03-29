Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 330 вибухів на Донбасі

З цих вибухів 30 було зафіксовано в Луганській області.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 330 вибухів у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 26 березня до 19:30 27 березня, йдеться у звіті місії.

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«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 330 вибухів)», - сказано у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Горлівки, Світлодарську, Ясинуватої, села Пікузи, селища Кам'янка та Докучаєвська.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 30 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (не зафіксовано вибухів)», - сказано у звіті.

На Луганщині 30 вибухів було зафіксовано біля Мирного.