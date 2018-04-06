"Готуйся!": місія ОБСЄ розповіла про вчорашні погрози озброєних бойовиків під Донецьком

Бойовики завадили спостерігачам здійснити політ безпілотного літального апарату.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що озброєні бойовики погрожували їм поблизу окупованого села Кремінець у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії.

Зокрема, сказано, що "5 квітня, о 12:14, патруль місії у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на автошляху H15 за 2 км на схід від блокпоста збройних формувань, розміщеного східніше населеного пункту Кремінець (непідконтрольний урядові, за 16 км на південний захід від Донецька)".

"Спостерігачі готувалися до запланованого запуску безпілотного літального апарата (БПЛА) середнього радіусу дії. Перед тим як вони завершили підготовку, синій автомобіль марки «Лада» (з табличками АА237 та маркуванням «поліція» російською мовою), який рухався з заходу на схід, розвернувся вбік спостерігачів", - зазначається у звіті.

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"З автомобіля вийшли три чоловіки: один у камуфляжному одязі, а двоє інших у формі поліцейського типу; у кожного з них на плечі був автомат (типу АК). Вони підійшли до патруля СММ. Чоловік у камуфляжному одязі російською мовою відрекомендувався «командиром спецпідрозділу». Він заявив, що це «зона заборони польотів» і що їм не повідомляли про застосування місією безпілотного літального апарату. Спостерігачі розповіли про положення мандата Місії і свою діяльність, у тому числі про використання БПЛА", - сказано в звіті.

"О 12:30 автошляхом Н15 із заходу до патруля СММ під’їхав ще один автомобіль (білого кольору) з двома озброєними чоловіками у камуфляжному одязі на борту. Один із них, котрий керував автомобілем, був озброєний автоматом (типу АК). Двоє чоловіків вийшли з автомобіля і в агресивній формі звернулися до членів патруля місії. Співробітники СММ почули, як один із них сказав іншому російською мовою: «Готуйся!» Після цього останній дослав патрон у патронник і, тримаючи палець на спусковому гачку, спрямував дуло автомата в землю", - стверджують спостерігачі.

"Потім чоловік, котрий відрекомендувався «командиром», декілька разів розмовляв по телефону, у той час як старший патруля СММ намагався розрядити ситуацію, пояснюючи обов’язки та повноваження місії. Увесь цей час чоловіки з автомобіля марки «Лада» стояли поруч (загалом було п’ять чоловіків). Команда СММ зібрала обладнання і залишила цей район о 13:03. Патруль благополучно повернувся на свою базу в Донецьку приблизно о 14:50. Про цей інцидент місія поінформувала збройні формування в Донецьку", - заявили в СММ.

У цьому зв'язку сказано, що у 2018 році свобода пересування патрулів СММ у районі Кремінця обмежувалася близько 20 разів.