Командувач Об'єднаних сил на Донбасі про можливе вторгнення російських військ: отримають адекватну відповідь

Багато експертів вважає, що у липні-серпні російські війська можуть піти у наступ.

Керівник операції Об'єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв прокоментував заяви експертів про те, що в липні-серпні Кремль може наказати бойовикам почати вторгнення.

В інтерв'ю "Фактам" він розповів, що вони оцінюють подібні ризики при плануванні операції Об'єднаних сил.

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"Скажімо так: завдання номер один для Об'єднаних сил — запобігти агресії Російської Федерації. Звісно, лінія оборони буде укріплена максимально. У будь-якому випадку Збройні Сили країни-агресора, які наразі нам протидіють, повинні чітко розуміти, що отримають адекватну відповідь", - відповів Наєв на питання про готовність до такого сценарію.

У разі, якщо почне працювати російська авіація, каже він, у ЗСУ є зенітно-ракетні комплекси і винищувальна авіація.

Раніше у СБУ повідомляли, що в керівництві держави-окупанта Російської Федерації восени планують вдатися до нової спроби дестабілізації України, використавши стару тему із "захистом російськомовних", яка передбачає подальше вторгнення регулярних військ.