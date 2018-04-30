Поліція розповіла, скільки бойовиків затримали на Донеччині з початку року

У Донецькій області з початку року притягнуто до відповідальності 100 бойовиків. Тільки за останній тиждень викрито 12 бойовиків та їх пособників.

На Донеччині протягом чотирьох місяців 2018 року поліцейські повідомили про підозру 100 учасникам незаконних збройних формувань.

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Як повідомляється на сайті Національної поліції, з цього числа - 86 затримані, ще 14 - оголошені в розшук та притягуються до відповідальності заочно.

У Нацполіції зазначили, що лише за останній тиждень викрито 12 бойовиків та їх пособників. Серед них - жителі Слов’янська, Костянтинівки, Лиману та Добропілля віком від 22 до 52 років.

«Більшість з них чергували на блокпостах терористів за їжу і сигарети, незаконно обстежували транспорт громадян та здійснювали фільтрацію», - йдеться у повідомленні.