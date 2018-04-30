Поліція розповіла, скільки бойовиків затримали на Донеччині з початку року

19:48, 30 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті Національної поліції, з цього числа - 86 затримані, ще 14 - оголошені в розшук та притягуються до відповідальності заочно.

У Нацполіції зазначили, що лише за останній тиждень викрито 12 бойовиків та їх пособників. Серед них - жителі Слов’янська, Костянтинівки, Лиману та Добропілля віком від 22 до 52 років.

«Більшість з них чергували на блокпостах терористів за їжу і сигарети, незаконно обстежували транспорт громадян та здійснювали фільтрацію», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #поліція#бойовики#Донбасс