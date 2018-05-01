Підготовка розрахунків комплексів Javelin у ЗСУ розпочнеться вже з другого травня

За словами міністра оборони, позитивне рішення щодо комплексів дозволило суттєво підвищити обороноздатність України.

Практична підготовка розрахунків протитанкових комплексів Javelin розпочнеться у підрозділах ЗСУ вже з другого травня.

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Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Міністр висловив вдячність за поставку комплексів президенту України Петру Порошенку та президенту США Дональду Трампу.

За його словами, позитивне рішення щодо комплексів дозволило суттєво підвищити обороноздатність України.

«Це рішення дасть можливість приступити від теоретичної до практичної підготовки наших розрахунків Джавелін, які розпочнуться 2 травня на базі навчальних центрів Збройних Сил України, та створити потужний протитанковий резерв», - наголосив Полторак.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.

Напередодні, 30 квітня, президент Петро Порошенко підтвердив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin з США.