Волонтер розповів про зміни на Донбасі після початку операції Об'єднаних сил

ООС на Донбасі стартувала 30 квітня.

Український волонтер Роман Донік розповів про зміни на Донбасі після введення операції Об'єднаних сил.

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"Поїздили сьогодні по двох секторах. У перший день ООС. Поки все як зазвичай. Десь стандартні перевірки документів, заглядання у салон. Десь пароль прокатав. Десь викликали на зв'язок тих, до кого приїхали. Все як завжди. Поки нічого не змінилося", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Війна, як ти її не назви, так війною і залишається. Та ж війна, той же ворог, якого потрібно знищити, ті ж наші хлопці, яким потрібна допомога у знищенні супротивника", - додав Донік.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 2 травня під час бойових дій два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення.