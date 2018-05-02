З Австралії в окопи Донбасу: ЗМІ розповіли, як іноземні добровольці воюють на боці України

Колишній неонацист з Квінсленда 23-річний Ітан Тіллінг і 30-річний Джаред Беннет з Мельбурна повернулися додому після того, як взяли участь у конфлікті на Донбасі.

Принаймні двоє колишніх військовослужбовців австралійських збройних сил воювали проти підтримуваних Росією бойовиків в замерзлих окопах на сході України.

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Про це у своєму матеріалі пише австралійське видання ABC, переклад якого опублікував "Главред". Коли колишній неонацист Ітан Тіллінг в цьому році прилетів в Брісбен з новонабутим бойовим досвідом жорстокої і забутої війни, він повертався під наглядом австралійської влади.

Тіллінг, який до недавнього часу був членом нацистської групи Right Wing Resistance, провів австралійську весну в нестерпних морозах Східної України, стріляючи з АК, ракетних установок і гранатометів по бойовиках.

23-річний колишній солдат з Брісбена є одним з двох австралійських екс-військовослужбовців, яких виявили журналісти ABC, які приєдналися до тисяч ультранаціоналістів, що стікаються з усього світу, щоб взяти в руки зброю на Донбасі. Він і колишній льотчик королівських австралійських ВПС Джаред Беннет стали частиною картатої ковдри проукраїнських батальйонів у цьому хаотичному конфлікті, який став для правих екстремістів тим, що війна в Сирії стала для джихадистів. Однак, на відміну від австралійців, які вступають в ІДІЛ, Тіллінг і Беннет не порушили австралійських законів, беручи участь в українських бойових діях.

Тіллінг, який приєднався до правого крила через побоювання ісламського терору в Австралії і під враженням терористичних атак за кордоном, швидко розчарувався в Right Wing Resistance.

"Мене почали турбувати питання імміграції в Австралію, хто сюди приїде і чи можемо ми гарантувати, що ці люди не нашкодять нам. У них [Right Wing Resistance] не було політичної та економічної програми. Вони були у групі, тому що окрім її учасників у них нікого не було. Я зрозумів, що вони абсолютно марні люди і вирішив, що не хочу мати нічого спільного з ними. Але це не було навіть частиною мотиву мого рішення поїхати в Україну ", - говорить він.

Тим не менш, Тіллінг вирішив відправитися на війну. Спочатку він планував приєднатися до боротьби проти ІДІЛ, однак австралійцям, які вливалися в курдські угруповання, погрожували звинувачення в участі на боці загарбників. Згідно з австралійським законодавством, будь-який учасник бойових угруповань виявляється перед ризиком провести термін у в'язниці, проте приєднуватися до армії, виючої на своїй землі, абсолютно законно. Тіллінг намагався знайти іноземну армію, яка його візьме.

"Насправді приєднатися до іноземної армії було набагато складніше, ніж люди можуть подумати. Я шукав в інтернеті тижнями статті та огляди про те, як іноземці добровільно вливаються в збройні сили країн, а потім б'ються на їхньому боці".

Вирішальною інформацією стало відео на YouTube про Грузинський національний легіон, міжнародний підрозділ іноземних бійців в Україні, включаючи американців, британців і європейців. На відео був зображений Крейг Ленг, колишній американський солдат, який втік з США після нібито крадіжки військової техніки і погрози вбити колишню дружину.

Зв'язавшись з Грузинським національним легіоном і запевнивши підрозділ, що він не порушує жодних законів, Ітан Тіллінг висадився на лінії зіткнення в Луганську, місці найбільш інтенсивних боїв на сході України.

Грузинський національний легіон був частиною громади угруповань, які набрали чинності і популярність в Україні, коли погано підготовлена і не забезпечена ресурсами українська армія намагалася відбити підтримуваних Росією бойовиків після початку війни в 2014 році. Як зазначає професор Каспер Рекавек з польського Інституту політики GLOBSEC, такі угруповання по обидві сторони конфлікту були магнітом для тисяч ультранаціоналістичних бойовиків-любителів в їхній ідеологічнній "прощі".

"Ці хлопці мріяли про війну поряд з Європою... щоб підготуватися до війни вдома. Для них це прекрасний привід тренуватися, готуватися, організовуватися і у майбутньому, можливо, дати старт чомусь більшому в іншому місці", - говорить він.

За словами Тіллінга, його світогляд не має нічого спільного з рішенням воювати в Україні. Він сказав, що війна виявилася не такою, якою він очікував: "Всюди запах гнилі. Земля пахне сумішшю сечі, гною і крові. Коли ти в бою, пахне димом, пахне порохом. Всі випускають близько 50 000 патронів за 60 секунд. Все майже як у фільмі".

Легіон бився пліч-о-пліч з ВСУ під постійним артилерійським вогнем сепаратистів, які захопили велику частину Східної України в 2014 році. Тіллінг розповідає, що бойовики були оснащені кулеметами радянської епохи, малими ракетними установками, напівавтоматичними гранатометами і снайперськими гвинтівками.

"У мене особисто були автомат АК і гранатомет – і ми ризикували всім. Це найближче до траншейної війни в стилі Першої Світової, і я, звичайно, не очікував такого, потрапивши в окупований Донецьк. Нас обстрілювали з мінометів і артилерії майже 24 години на добу", - розповідає Тіллінг, додаючи, що солдатам доводилося чергувати на шестигодинних нічних змінах, щоб зупинити ворога, "що біжить по окопах на вас".

"У нас навіть кишки були вимазані в грязі, різниця між лініями становила близько 120 м. З нашої траншеї ми чули їхні розмови російською, бачили їхні бункери і окопи ясно, як вдень".

За його словами, уніформа не була призначена для низьких температур і снігу, а їжі і води було мало. Легіон жив за рахунок черствого хліба і галет.

"Я втратив близько 10 кг, коли був в окопах. Морально важкий досвід. Це безумовно було зовсім не те, чого я очікував, і я рекомендував би будь-якому австралійцю, який замислюється відправитися туди воювати, дуже ретельно поміркувати над тим, яка мета і які випробування вони готові терпіти", - говорить він.

Тіллінг сказав ABC, що він був свідком звірств, але сам ніколи не брав участі ні в яких військових злочинах. "Там, звичайно, відбувалися речі, які вважали б військовими злочинами. Одного з наших хлопців ми знайшли у полі, у нього були відрізані пальці на руках і ногах, тестікули і пеніс, а горло перерізане".

Протягом декількох днів Тіллінга привів в зневіру навколишній хаос і некомпетентність колег. Бійці часто були п'яні, а іноді і під кайфом: "Це поєднувалося з такими речами, як прогулянка в нічний час з включеним світлом, спів ночами, наведення зарядженої зброї на власний склад". Через два місяці Тіллінг в гніві залишив Україну.

Командувач Мамука Мамулашвили, сказав, що Тіллінг пішов через занепокоєння з приводу серйозної нестачі продовольства і води. Він описав містера Тіллінга як "мотивованого" і "хорошого солдата", але висловив занепокоєння у зв'язку з тим, що він був колишнім нацистом.

"У нас є мусульмани, у нас є єврейські хлопці, у нас є американці, у нас є британські хлопці, ми велика родина. Ми не терпимо тут націоналізму", - сказав він.

За рік до Тіллінга інший австралійський військовослужбовець обміняв життя в передмісті Мельбурна на поля битв в Донецьку. Після завершення служби в Королівських австралійських військово-повітряних силах 30-річний Джаред Беннет, як і Тіллінг, поїхав в Україну, натхненний соцмережами.

Беннет розповів ABC, що каталізатором вступу у війну були повідомлення від одного військового зі США, який на Facebook писав з лінії фронту. У 2016-му він приєднався до радикальних ультранаціоналісти "Правого сектора", де служив разом з Крейгом Лангом, тим самим американським колишнім солдатом, який втік з США в Україну. Прес-секретар бойового крила "ПС" зазначив, що в минулому році Беннет повернувся в Україну, однак сам австралієць відмовився виходити на зв'язок, щоб підтвердити це.