До Одеси прибув літак з 11 пораненими військовими, четверо у реанімації - волонтер (фото)
13:42, 03 травня 2018Війна
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В Одесі сів перший за півроку літак з пораненими на передовій бійцями.
Борт з пораненими прибув до Одеси / фото facebook.com/Андрей Танцюра
Літак Ан-26 Vita Збройних сил України з військовослужбовцями, які отримали поранення на фронті, прибув у четвер, 3 травня, в Одесу.
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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Андрій Танцюра, це перший борт з пораненими за останні півроку.
"Зустріли перший борт з вересня 2017 року. 11 хлопців, 4 в реанімації... Борт тяжкий!", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня карети швидкої допомоги перевозили в Центральний військовий госпіталь поранених бійців АТО, доставлених бортом в Київ.
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