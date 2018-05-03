До Одеси прибув літак з 11 пораненими військовими, четверо у реанімації - волонтер (фото)

13:42, 03 травня 2018
Війна
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Борт з пораненими прибув до Одеси / фото facebook.com/Андрей Танцюра

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Андрій Танцюра, це перший борт з пораненими за останні півроку.

"Зустріли перший борт з вересня 2017 року. 11 хлопців, 4 в реанімації... Борт тяжкий!", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня карети швидкої допомоги перевозили в Центральний військовий госпіталь поранених бійців АТО, доставлених бортом в Київ.

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Теги: #Одеса#поранені#волонтер