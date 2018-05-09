У Міноборони повідомили обставини загибелі військового на Донбасі

14:06, 09 травня 2018
Війна
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На Донеччині загинув військовий / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

«Із сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 9 травня, російська збройна агресія забрала життя українського військовослужбовця. Внаслідок ворожого обстрілу загинув один наш захисник, 1969 року народження», - повідомив він.

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Теги: #військовий#війна на Донбасі#загибель військового