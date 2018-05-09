У Міноборони повідомили обставини загибелі військового на Донбасі

Військовослужбовець 1969 року загинув цієї ночі.

Український військовий цієї ночі загинув на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу.

Читайте такожЗа добу на Донбасі поранено п'ятеро українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

«Із сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 9 травня, російська збройна агресія забрала життя українського військовослужбовця. Внаслідок ворожого обстрілу загинув один наш захисник, 1969 року народження», - повідомив він.