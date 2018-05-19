Доба на Донбасі: на всій лінії зіткнення вівся вогонь, знищено двох бойовиків - ООС

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 бойовика російсько-окупаційних військ.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Упродовж минулої доби, 18 травня, на всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування продовжували випробовувати оборону українських військ на міцність.

Як повідомляється у зведенні прес-центру об’єднаних сил станом на 7:00 19 травня, противник 43 рази порушував режим припинення вогню, з них 10 разів застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Українські війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

Читайте такожМЗС закликає міжнародне співтовариство засудити теракти у Троїцькому та Світлодарську

За добу, що минула, та впродовж поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає. За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 бойовика російсько-окупаційних військ військ.

Активні бойові дії тривали на Луганському напрямку в районах населених пунктів Новозванівка, Попасна, та Троїцьке.

На Горлівському напрямку відмічається активність противника в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне. На Донецькому – Авдіївська промзона, Піски.

На Маріупольському напрямку постійно тривають бойові дії в районі населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине.

В районі населеного пункту Водяне було виявлено снайперську пару. Контрснайперськими заходами наших підрозділів турбуючий вогонь снайпера було оперативно подавлено.

Як повідомляв УНІАН, раніше штаб ООС повідомив, що зміна формату АТО поліпшила роботу розвідки на Донбасі.